Invité à s’exprimer sur la participation du Sénégal à la Coupe du Monde, Patrick Vieira se veut confiant vu les récentes performances et la qualité des Lions.

Vainqueur en février dernier au Cameroun de sa première Coupe d’Afrique des Nations au moment où tout le monde doutaient des possibilités, le Sénégal est peut-être l’un des grands outsiders à la prochaine Coupe du Monde. D’autant plus que les Lions se sont brièvement qualifiés à ce tournoi et pourront naturellement compter sur un effectif de qualité.

Les hommes d’Aliou Cissé comptent en tout cas franchir un cap jamais réussi dans l’histoire de l’Equipe Nationale. C’est à dire tenter de se hisser au-delà des quarts de finales de la compétition. Depuis l’épopée 2002, une telle performance n’est jamais arrivée pour le Sénégal alors qu’il disputera sa 3e phase finale d’une Coupe du Monde.

Ça tombe peut-être bien : Champion du Monde en 1998 avec l’Equipe de France, Patrick Vieira est confiant quant à voir les Lions signer un hiver mémorable au Qatar. L’entraîneur de Crystal Palace a conscience qu’Aliou Cissé dispose désormais d’un effectif hautement qualifié qui pourrait permettre à confirmer les attentes au Mondial.

« Tout le monde s’attend que le Sénégal continue sur sa lancée et fasse une bonne Coupe du Monde. Après avoir gagné la Coupe d’Afrique, il a confirmé dans les éliminatoires et maintenant il faut le démontrer à l’international. Je pense que le Sénégal, avec l’effectif, les joueurs qui composent cette équipe, peut faire une bonne Coupe du Monde et doit le faire », déclare le technicien tricolore.

S’il ne veut pas se faire trop d’illusions, Patrick Vieira, actuellement en vacances dans son pays natal, estime que la préparation de l’équipe sera déterminante. « Je ne sais pas jusqu’où peut aller le Sénégal. Tout dépendra de la préparation. C’est de savoir comment les joueurs vont arriver dans la compétition, le travail qui va être mis en place. Mais le talent est là, le sérieux est là. Avec un peu de réussite, ça peut aller. »

wiwsport.com