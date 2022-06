Après six saisons passées à Liverpool, Sadio Mané s’apprête à rejoindre le Bayern Munich. L’occasion de se pencher sur les performances du Sénégalais contre le Club allemand.

C’est Manuel Neuer qui devrait être super content. Arrivé à Liverpool il y a six ans, Sadio Mané va mettre fin à une belle histoire avec le club anglais. Après avoir réussi à remporter le Championnat d’Angleterre, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des Clubs, la Supercoupe d’Europe, la League Cup et la FA Cup, l’attaquant sénégalais va aller relever un nouveau défi hors de la Grande-Bretagne.

Alors que son contrat à Liverpool arrivait à son terme en fin de saison prochaine et qu’il était désiré par les plus grandes formations européennes, c’est une d’elles qui réussira à s’attacher de ses services : le Bayern Munich. A 30 ans, Sadio Mané va donc rejoindre l’ogre bavarois qui n’aura plus à subir de ses étincelles puisque le Champion d’Afrique a généralement fait très mal aux Allemands.

4 matchs contre le Bayern Munich, 4 buts, 3 victoires

Entre Sadio Mané et le Bayern Munich, les chemins se sont croisés pour la première fois le 18 janvier 2014. A cette époque, il évoluait du côté du Red Bull Salzburg. Confronté aux Allemands lors d’un match amical de la pré-saison 2014-2015, l’ancien joueur de Génération Foot avait fait très forte impression avec le club autrichien et contre une défense composée de Dante et Jérôme Boateng.

Titulaire sur le côté gauche de l’équipe alors entraînée par Roger Schmidt, Sadio Mané, le numéro 10 floqué dans son dos comme il adore, s’était distingué en étant impliqué sur les trois buts d’une victoire (3-0) du Red Bull Salzburg. D’abord, il a ouvert le score dès la 13e minute, en concluant superbement avec son pied gauche une offrande du milieu de terrain slovène Kevin Kampl.

Ensuite, quelques minutes après cette ouverture du score, Mané se procurait un penalty (19e) après avoir été fauché par Dante alors qu’il filait droit au but et seul devant Manuel Neuer. Ainsi, il permettait alors à Jonathan Soriano de doublait la mise (20e). Pour finir en beauté son grand match, le Sénégalais délivrait un amour de passe à Robert Zulj sur le 3-0, à la 44e minute.

Une des prestations qui auront sans doute était le déclencheur de son arrivée en Angleterre. A Liverpool, Mané a eu l’occasion d’affronter le Bayern Munich a trois reprises et a marqué dès son premier match. Lors du tournoi Audi Cup en 2017, il avait mis les Reds sur les bons rails en ouvrant le score dès la 7e minute. Liverpool s’imposait facilement (3-0) et se hissait en finale de la compétition.

Cerise sur le gâteau, c’est en Ligue des Champions que sa flamme s’est beaucoup plus rallumée contre le Bayern Munich. En huitièmes de finale en 2019 alors que son équipe a été tenue en échec (0-0) lors du match aller, Sadio Mané se mettait en héros au retour, à l’Allianz Arena, et faisait vivre un véritablement cauchemar à l’une des ses proies favorites Manuel Neuer, en marquant un doublé pour une victoire (3-1) des Reds.

Comme à chaque fois qu’il jouait contre le Bayern Munich et que son équipe devait l’emporter, il ouvrait le score après 26 minutes de jeu. Sur une ouverture de Virgil van Dijk, Sadio Mané effectuait un joli controle du ballon devant Rafinha… L’international sénégalais évitait ensuite la sortie de Neuer pour se mettre dans le sens du but et placer son ballon piqué. Un but de toute beauté.

En fin de seconde période et alors que Liverpool allait se qualifier en quarts de finale de cette compétition qu’il a gagnée cette année-là, il enfonçait le clou (84e). Trouvé par Divock Origi sur la droite, Mohamed Salah s’appliquait et servait magnifiquement Sadio dans la surface. Le Sénégalais terminait alors le travail de la tête. Quatre buts en quatre matchs contre le Bayern, tous face à Neuer… Manuel n’aura plus à subir !

Sadio Mané affiche de belles stats contre le Bayern Munich son nouveau club❗

👕 4 matchs

✅ 3 victoires

🤝🏻 1 match nul

⚽️ 4 buts

🅰️ 1 passe décisive

🎯 1 penalty obtenuhttps://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/JcRKdc35KD — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 17, 2022

