L’avenir de Cheikhou Kouyaté est plus qu’incertain au milieu de l’intérêt des clubs turcs. Mais alors qu’on vous annonçait des discussions entre le milieu sénégalais et son club, son coach Vieira s’est prononcé sur le dossier.

A quelques jours du terme de son contrat, Cheikhou Kouyaté est en pourparlers avec son club, Crystal Palace. Malgré les intérêts affirmés par son agent au début du mois de juin, le Sénégalais pourrait bel et bien poursuivre son aventure avec les Eagles. Le milieu de terrain des Lions est un joueur qui compte pour Crystal Palace.

Alors qu’il est en séjour au Sénégal, le coach des Eagles, Patrick Vieira, a été interpellé sur le dossier. Mais à l’en croire le technicien franco-sénégalais, Cheikhou Kouyaté pourrait évoluer sous ses ordres la saison prochaine. « J’ai travaillé avec lui durant toute la semaine. C’est un joueur très professionnel et j’adore travailler avec lui. C’est un joueur sur qui on compte car quand il est sur le terrain, il va toujours donner le maximum et c’est un exemple du football professionnel », a déclaré Patrick Vieira.

Pour rappel, selon l’agent de Kouyaté, deux offres sont déjà sur leur table et ils sont en pleine réflexion. Ce n’est plus un secret aussi que le champion de Turquie, Trabzonspor souhaite le recruter cet été.

