S’affirmant comme l’un des plus grands admirateurs de Sadio Mané, Jamie Carragher a témoigné de toute sa tristesse à travers un message à l’endroit du Sénégalais, sur son compte Twitter.

Son admiration pour l’attaquant sénégalais n’est plus à prouver. Alors qu’il a toujours défendu Sadio Mané même dans les moments moins forts dans sa concurrence avec Salah, Jamie Carragher s’est déjà exprimé sur le départ du champion d’Afrique qui ne va plus tarder à être officialisé.

Ancienne gloire des Reds et désormais consultant, Carragher a témoigné son affection pour Mané. A travers son message sur son Twitter, on note toute l’admiration qu’il lui voue. « Mon joueur de Liverpool préféré de cette époque (ère Klopp), Sadio Mané s’en va enfin. La haute performance malgré un faible répit et pourtant jamais blessé ! Trophées et buts à gogo, une véritable légende de Liverpool. Merci Sadio ! », peut-on lire sur son compte Twitter.

Pourtant, l’ancien joueur des Reds faisait partie de ceux qui ne croyaient pas du tout à un départ de l’attaquant sénégalais d’Aanfield. « Quand je regarde Liverpool en tant que fan, Sadio Mané est mon joueur préféré. Je suis un grand fan de Sadio Mané et je peux vous assurer qu’il n’ira nulle part, car je ne le laisserai pas aller au Bayern Munich », avait-il déclaré au micro de Sky Sports, il y a quelques semaines. On imagine sa désillusion.

My favourite @LFC player of this era, Sadio Mane finally departs 😢 low maintenance high performance & never injured! Trophies & goals galore, a true Liverpool Legend. Thank you Sadio ❤️ https://t.co/X2XrPGEFaX — Jamie Carragher (@Carra23) June 17, 2022

wiwsport.com