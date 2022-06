Liverpool et le Bayern Munich sont parvenus à un accord pour le transfert de Sadio Mané, ce vendredi. Un dénouement qui a fait suite à la réunion de ce matin entre les dirigeants des deux clubs. Les médias s’accordent que le deal s’est conclu aux environs de la somme de 40 millions d’euros pour un contrat de 3 ans.

Interpellé au sortir de la rencontre avec les dirigeants des Reds, Hasan Salihamidzic a confirmé l’information que nous vous annoncions il y a quelques heures. « Oui ! Sadio Mané arrive au Bayern », a déclaré le directeur sportif bavarois aux micros de Sky.

Le deal ne devrait pas tarder à être officialisé par les deux clubs et devrait sceller l’avenir de l’international sénégalais de 30 ans. Sadio Mané va connaître le 5ème club professionnel de sa carrière depuis le FC Metz.

Sadio Mané deal completed, Bayern director Hasan Salihamidžić confirms after meeting in England: “Yes, Sadio is coming to Bayern”, he just told @Sky_Torben. 🚨🛩 #LFC

Paperworks are being prepared after full agreement reached with Liverpool today morning. #FCBayern pic.twitter.com/RTTS4OBxwA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022