De son parcours à Southampton jusqu’à Liverpool aujourd’hui, Sadio Mané n’a pas d’égal en termes de buts marqués sans penalty sur les 10 dernières années.

Depuis pas moins de huit saisons et son arrivée en Angleterre, Sadio Mané et l’un des footballeurs les plus en vue sur la planète. Après avoir tout écrasé sur son passage au Red Bull Salzburg avec pas moins de 45 buts en 87 matchs au bout de deux saisons avec le club autrichien, l’attaquant sénégalais a débarqué en Grande-Bretagne en 2014 pour ne pas cesser d’impressionner.

En l’espace de deux saisons, il a confirmé sous le maillot de Southampton en inscrivant 25 buts en 74 matchs entre 2014 et 2016. Mais c’est surtout à Liverpool que ses prestations seront parmi les plus appréciées. Alors qu’il vient de finir sa 6e saison et qu’il se dirige vers un départ pour le Bayern Munich, en Allemagne, Mané laissera une marque indélébile dans le Championnat anglais.

Attaquant roi en Europe sur les buts sans penalty

Sur ses huit saisons passées en Premier League, l’attaquant de 30 ans n’a jamais été un spécialiste des penaltys et la tâche revenait à ses partenaires . A Southampton, Sadio Mané devait faire face à la concurrence des spécialistes Dušan Tadić et James Ward-Prowse, et ne tirera qu‘un seul penalty en deux saisons. Néanmoins, cela ne l’a pas empêcher d’inscrire 21 buts en 67 matchs en Championnat.

A Liverpool, il a fallu attendre six saisons pour voir l’ancien joueur de Génération Foot tenter un penalty – et ce n’était que lors de la séance des tirs au but contre Chelsea en finale de FA Cup 2022 – puisque Mohamed Salah, Jordan Henderson ou encore James Milner sont les préférés de Jürgen Klopp dans cette mission. Ainsi donc en Championnat, Mané marquera 90 buts en 196 matchs avec les Reds.

Au total, le Champion d’Afrique a inscrit 111 buts en 263 matchs en Premier League avec Southampton et Liverpool. Selon les statistiques d’Opta, aucun autre attaquant dans les cinq meilleurs Champions d’Europe ne fait mieux que lui sur les 10 dernières années. Des données qui démontrent un peu plus l’efficacité du footballeur, alors qu’il a brillé de mille feux dans le jeu de ses équipes respectives.

Depuis qu’il a commencé à jouer en Europe, à commencer au FC Metz en 2011, Sadio Mané n’a tiré qu’un seul penalty dans le cours du jeu. C’était avec Southampton et contre Liverpool le 20 mars 2016. Il avait vu Simon Mignolet repousser sa tentative à la 49e minute. Un raté qui ne l’avait pas perturber puisqu’il avait signé un doublé (64e, 86e) pour une victoire (3-2) des Saints.

