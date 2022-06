Promu en Serie A pour la saison prochaine, Monza aurait coché le nom de Pape Abou Cissé parmi les joueurs désirés cet été.

Nommé directeur technique chargé du recrutement de Monza il y a quelques jours après avoir quitté les mêmes fonctions à l’Olympiacos, François Modesto veut frapper un énorme coup durant ce mercato estival. A peine arrivé, l’ancien défenseur français veut déjà dépouiller son ancien club grec pour renforcer la formation italienne, promue en Serie A pour la saison prochaine.

En effet, Modesto souhaiterait s’attacher des services de trois joueurs africains évoluant à l’Olympiacos : les Guinéens Mohamed Mady Camara et Aguibou Camara et le Sénégalais Pape Abou Cissé. Mais selon les informations de la Gazetta dello Sport, le Champion d’Afrique est celui qui retient le plus l’attention, et le club italien souhaiterait fortement dépenser sur lui.

A 26 ans, Pape Abou Cissé constitue l’une des pièces maîtresses de l’Olympiacos depuis son arrivée en 2017. L’ancien joueur de l’AS Pikine a déjà disputé 132 matchs et marqué 16 buts avec le club grec. Alors que son contrat se termine en 2024 et qu’il a tout gagné sur le plan local, il pourrait envisager un départ cet été. A voir si Monza parviendra à convaincre un tel joueur désiré par plusieurs clubs.

wiwsport.com