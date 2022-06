Avant la demi-finale de Coupe du Sénégal face au Casa Sports, le manager général d’AJEL Rufisque décline les ambitions de son équipe.

Leader de sa poule du National 1 et bien parti pour monter en Ligue 2, l’Association Jeunesse Education et Loisirs est devant un défi excitant en cette fin de saison. En effet, au Stade Aline Sitoé Diatta ce mercredi, l’AJEL, qui a sorti Génération Foot et Teungueth FC, joue les demi-finales de Coupe du Sénégal face au Casa Sports, tout récemment sacré champion du Sénégal. Au micro de Casa Sports TV avant la rencontre, le manager général de l’équipe a décliné les ambitions de l’équipe.

« Notre objectif c’est la gagne. Nous sommes venus pour gagner, peu importe la manière ou la façon. Jusqu’à présent on ne se trompe pas d’ambitions. Notre première ambition est de monter en Ligue 1 mais aujourd’hui, c’est excitant quand une équipe est en demi-finales de la Coupe du Sénégal. Cela fait très longtemps qu’une équipe de Troisième Division n’est pas arrivée en finale. Nous voulons marquer l’histoire, c’est impératif. Dans deux heures, les Rufisquois verront », a déclaré Samba Kor Cissé.

wiwsport.com