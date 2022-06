Comme chaque fin de saison, wiwsport vous révèle le classement des meilleurs buteurs sénégalais évoluant à l’étranger. Un classement dominé par Sadio Mané, Ibrahima Wadji et Chérif Ndiaye.

Les joueurs sénégalais sont actifs dans la plupart des championnats à travers l’Europe et l’Asie en général. Ces footballeurs sénégalais ne cessent de s’illustrer davantage saison après saison dans leurs clubs respectifs. Et comme nous vous le révélons à chaque fin de saison, le classement des dix meilleurs buteurs sénégalais de l’exercice 2021-2022. Le principe du classement évalue les performances réalisées en compétitions nationales et internationales (1ères divisions).

Un classement qui comporte de nouveaux profils. En effet, dans notre classement de cette année, des buteurs comme Ibrahima Wadji de Qarabag (16 buts – D1 Azerbaïdjan), Kaly Sène qui est sorti d’une bonne saison avec Grasshoppers (11 buts – D1 Suisse), Makhtar Guèye d’Oostende (12 buts – D1 Belgique) ou encore Chérif Ndiaye de Shangaï Port (13 buts – D1 Chine) se sont invités alors que des noms familiers comme Papiss Cissé ou Mbaye Niang sont absents.

On notera le niveau de Sadio Mané qui n’a pas fait sa meilleure saison en carrière, mais qui aura creusé l’écart avec ses compatriotes. L’attaquant de Liverpool a tiré aux buts à 23 reprises toutes compétitions confondues. Le numéro 10 des Reds a été plus que décisif lors du défunt exercice, à chaque fois que son club avait besoin de lui.

Top 10 des meilleurs buteurs sénégalais à l’étranger saison 2021-2022

