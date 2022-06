Relégué en Série B avec son actuel, Cagliari, et annoncé dans les rangs de la Sampdoria, Diao Baldé Keïta a été proposé à deux clubs turcs : Galatasaray et Besiktas.

Quel sera le prochain club de Diao Baldé Keïta alors qu’il a été relégué en Série B avec son club, Cagliari ? L’attaquant des Lions dont le retour à Sampdoria a été évoqué la semaine dernière aurait aussi été proposé à deux formations de la Süper Lig turc.

L’ancien de la Lazio, champion d’Afrique en hiver dernier et actuellement évalué à 3 millions d’euros, a été proposé à Galatasaray et au Besiktas. Deux cadors turcs qui devraient se disputer DBK en cas d’intérêt. Toutefois, il n’est pas exclu que le Sénégalais reste en Italie qu’il connait bien. D’ailleurs, il y a joué les meilleurs moments de sa carrière avec notamment la Lazio.

🚨 Keita Balde was offered to Galatasaray and Beşiktas.

🎩 #GS #BJK pic.twitter.com/cXQfLyyigt

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 14, 2022