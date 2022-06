La caravane du Trophy Tour était ce matin à Bambali. Le fief de Sadio Mané a pu comme plusieurs autres localités du Sénégal accueillir la Coupe d’Afrique des nations. Occasion pour le ministre des sports de féliciter encore le Lion devant sa famille.

« Son dernier penalty sifflé au soir du 6 février symbolise le courage, l’abnégation et la persévérance. Vous avez porté l’espoir d’un peuple que vous n’avez pas déçu. Ce même peuple est en liesse depuis le 6 février jusqu’aujourd’hui, ici à Bambali » a déclaré le ministre des sports dans son allocution. Matar Ba a félicité les qualités du joueur que ce soit dans le domaine du football ou social, notamment ses œuvres caritatives.

Pour le patron des sports sénégalais, Sadio Mané est un « digne ambassadeur à Bambali et qui porte l’image du Sénégal ». Ses témoignages n’ont pas manqué à l’endroit du joueur notamment une anecdote qu’il a vécu lors de la finale de la ligue des champions, remportée par Liverpool en 2019.

« Au-delà de son talent de footballeur, c’est un jeune homme qui est armé de piété. Mais au-delà de sa croyance en Dieu et de sa religion musulmane, c’est quelqu’un qui aime son pays. Et je ferais ce témoignage parce que j’ai l’honneur d’être invité par Sadio Mané quand il gagnait la ligue des champions. Je l’ai observé quand il a gagné, tout le monde sautait de joie, lui, il regardait vers les tribunes pour avoir le drapeau du Sénégal. On le lui a remis et quand il l’a eu entre ses mains, il a jubilé et il a dansé pour faire ensuite le tour du stade » raconte Matar Ba.

wiwsport.com