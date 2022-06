L’attaquant international sénégalais de Bordeaux, Mbaye Niang, a tourné définitivement la page de son désormais ex-agent, Badou Samaké. Il s’est engagé avec SPOCS qui est un réseau mondial, représenté dans ce deal par Abdou Aziz Diagne, Thierno Samba et Sascha Empacher.

L’attaquant bordelais a confié la gestion de sa carrière à SPOCS, représenté par Abdou Aziz Diagne, Thierno Samba et Sascha Empacher. Très connu dans le paysage footballistique mondial, Abdou Aziz Diagne travaille avec beaucoup de joueurs. «On veut remettre Mbaye au-devant de la scène. C’est un joueur talentueux. On travaille sur plusieurs aspects avec lui et sous peu le public va découvrir cela», confie-t-il.

En effet, l’objectif déclaré́ de SPOCS est de révolutionner le monde du conseil sportif pour le mieux. Points de vue éthiques forts et une relation étroite à chaque étape de la carrière et même après la carrière active, feront une différence sur le marché́.

La saison dernière, Mbaye Niang a disputé 22 matchs (7 titularisations) en Ligue 1 avec Bordeaux pour 3 buts. Le joueur de 27 ans est lié aux Girondins jusqu’en 2023. Bordeaux étant relégué en Ligue 2, il ne devrait pas manquer de prétendants. Pour l’heure, ses agents ne veulent pas parler de transfert ou autre.

Avec Record