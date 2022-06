Alors que plusieurs clubs d’Angleterre s’activent autour d’Ismaïla Sarr, Newcastle serait favori dans la course pour signer l’ailier sénégalais. Les Magpies devront faire avec la concurrence de Palace et d’Everton.

Relégué avec les Hornets en Championship, Ismaïla Sarr est au milieu de plusieurs convoitises notamment en Premier League. Mais à l’en croire les informations de The Sun, les Magpies seraient en pôle position pour signer Izo. Bien que Crystal Palace et Everton soient aussi dans la course, Newcastle qui se prépare pour la saison prochaine, a de l’avance sur ses concurrents.

Avec cette nouvelle relégation de Watford en D2, Ismaïla Sarr est susceptible de quitter le club des Hornets pour rester dans l’élite anglaise qu’il a rejoint en 2019. Les tabloïds avancent la somme de 25 millions d’euros pour satisfaire les attentes de son club.

wiwsport.com