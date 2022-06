Plus tôt dans la journée, l’ISEG a dû batailler fort pour se défaire de l’équipe de Golf (29-28) pour air se qualifier en finale. Les filles de Dop ISEG ont été guidées par Adja Maimouna Guèye et Astou Ndiaye, ont signé respectivement 8 et 6 réalisations. Pourtant, Ndiolé Séne de Golf a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 9 buts.