De l’excellente jeunesse avec la très belle expérience, autant dire que le Los Angeles FC s’est garantie l’une des meilleures défenses d’ici au moins la fin de saison en Major League Soccer. Leader de MLS après 14 journées, le LAFC vient rajouter de la valeur sûre dans son effectif avec la signature de Giorgio Chiellini.

Le défenseur italien de 37 ans (117 sélections, 8 buts), qui vient de mettre un terme à sa carrière international avec Squadra Azzurra, a décidé de fermer son beau et long chapitre à la Juventus de Turin. Il va alors construire un duo défensif avec le jeune défenseur central sénégalais Mamadou Ibra Mbacké Fall.

Official, confirmed. Giorgio Chiellini signs with Los Angeles FC, deal now completed. New chapter in MLS for legendary Juventus captain. 🇺🇸🤝 #LAFC

Chiellini’s contract is already sealed. Here we go now confirmed. #MLS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022