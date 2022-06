Du nouveau dans le dossier Sadio Mané ! Alors que Liverpool serait désormais dans l’obligation de vendre pour pouvoir signer Darwin Nunez, un accord serait imminent entre les Reds et le Bayern Munich.

Résigné à céder son joyau en attaque Sadio Mané, Liverpool est déjà actif pour signer son remplaçant. Darwin Nunez, le jeune attaquant de Benfica serait la cible des Reds et le joueur aurait un accord avec le club de la Mersey qui espère récupérer de l’argent sur le transfert de Mané pour s’offrir l’Uruguayen.

Ce début de week-end, Sport1, dans son spécial mercato nous révèle les derniers rebondissements dans le dossier de l’international sénégalais en partance vers le Bayern. Selon la source, un accord serait imminent entre la formation bavaroise et Liverpool autour d’un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros. Pour rappel, deux offres du Bayern ont déjà été rejétées (24 millions d’euros + 4 en bonus et 27 millions d’euros)

Une somme qui correspond aux attentes du vice-champion d’Angleterre qui avait accueilli Sadio Mané pour 41 millions d’euros en provenance de Southampton. Les prochaines heures vont être décisives dans ce deal triangulaire Bayern-Liverpool-Benfica.

