Modou hier, Lô était, à l’open press de Franc, qui va croiser Sokh, le dimanche 19 juin, à l’Arène nationale. À la fin de la manifestation, le Roi des Arènes s’est confié à la presse sur son combat contre Ama Baldé.

«Je vais bien, j’ai repris les en traînements comme vous le voyez. Le combat (contre Ama) aura bel et bien lieu. J’ai pris l’avance comme mon adversaire. Et on est tenu de respecter notre part du contrat. Que Dieu nous donne la force et la vie jusqu’au jour-J. Je donne rendez-vous aux amateurs le 19 juin, parce que je viendrai au stade avec Franc»., rassure Mod’Lô dans Sunu Lamb.

Avec Sunu Lamb