L’aventure à Cagliari qu’il a rejoint l’été dernier pour 3 ans n’a pas été un succès pour le champion d’Afrique avec les Lions, Diao Baldé Keïta . L’attaquant sénégalais que la Sampdoria penserait à récupérer cet été ne manque pas de prétendant.

Cela tombe bien puisque l’ancien de la Lazio serait prêt à quitter les Rossoblu dès cet été. Relégué en Série B, Cagliari songerait à vendre et se libérer de ses gros salaires dont Diao Baldé. Dès lors, les planètes s’alignent pour un potentiel départ de l’attaquant de 27 ans.

Leonardo #Pavoletti and #Keita Balde are ready to leave #Cagliari in the summer #transfers window

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2022