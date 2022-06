En raison d’une falsification de documents de la part de l’un de « ses » internationaux, l’Equateur se trouverait au bord d’une disqualification pour la Coupe du Monde 2022.

Une énorme bévue pourrait coûter à l’Equateur sa participation à la Coupe du Monde 2022, alors qu’il se présente dans le Groupe A avec le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas. Qualifiée pour ce Mondial après avoir terminé quatrième dans la zone de l’Amérique du Sud, derrière le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, La Tri aurait enfreint les règles avec un joueur.

En effet, lors des matchs de qualifications, le sélectionneur de l’Equateur Gustavo Alfaro aurait aligné … un Colombien du nom de Byron Castillo. Selon les documents de réclamation déposés par la sélection chilienne, l’ailier du Barcelona SC et la Fédération équatorienne de football sont donc accusés d’avoir falsifié les documents de naissance du joueur de 23 ans.

Le Chili a déposé une plainte dans laquelle il assurait que le joueur n’était pas équatorien mais colombien. Et selon les informations du Mundo Deportivo et de TV Azteca, la FIFA devrait donner sa décision définitive le 10 juin, soit ce vendredi. Le média sportif catalan rajoute même que la FIFA aurait déjà pris de décision et la disqualification de l’Equateur serait imminente.

Si tel est le cas, le Chili, qui a terminé à la septième place à l’issue des qualifications dans la zone d’Amérique du Sud, remplacerait l’Equateur pour participer à la Coupe du Monde 2022. La Roja retrouverait le groupe A, composé du Qatar, des Pays-Bas et du Sénégal. Bien qu’en Italie, l’espoir de voir la Squadra Azzurra d’être repêchée est présent.

