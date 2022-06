Le chaud derby, entre Sokh (Xam Sa Cossan) et Franc (Jambars Wrestling Academy), organisé par Jambaar Productions, le dimanche 19 juin prochain, à l’Arène nationale. Avant les hostilités, les deux challengers sont conviés à se défier, hier, sur la 2STV. Bécaye Mbaye, Modou Mbaye et autres animateurs ont bien gérer le débat entre Sokh et Franc. REGARDEZ !!!