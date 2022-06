Les 22èmes Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme débutent ce mercredi, à l’Île Maurice. Pour le compte de la 1ère journée, 4 Lions seront sur la ligne de départ de l’épreuve du 400 m.

II s’agit de Cheikh Tidiane Diouf, El Hadji Malick Soumaré, Joseph Amichia Coulibaly et Frédéric Mendy. Ces 4 Lions feront leur entrée en lice sur l’épreuve du 400 m, dont le top départ sera donné, ce mercredi matin, à 07h55, heure de Dakar, et 11h55 heure locale.

Le reste du groupe des Lions est attendu sur la piste demain jeudi. La liste des Lions, qui était de 15, est finalement ré duite à 13 athlètes. La raison ? Ndèye Arame Touré, championne du Sénégal de l’épreuve du 100 m, et Lassana Marico, 110 m haies et longueur, n’ont pu rallier Maurice pour des raisons administratives.

Du 8 au 12 juin, plus de 636 athlètes du continent rivaliseront sur 45 épreuves différentes. Avec 90 compétiteurs, l’Afrique du Sud compte le plus grand nombre d’athlètes. Parmi les athlètes les plus en vue de ces 22èmes Championnats d’Afrique, il y a le Kényan Ferdinand Omanyala, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de la saison au 100 m, avec un chrono de 9’85.

Avec Stades