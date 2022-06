Seule la victoire est importante, mais cette équipe du Sénégal mondialiste rassure-t-elle son monde à moins de six mois de la Coupe du monde, Qatar 2022 ? La copie rendue par les hommes d’Aliou Cissé n’a pas été séduisante.

C’est un match pauvre que les Champions d’Afrique Sénégalais ont livré ce mardi soir face au Rwanda, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Sans stade homologué, les Guêpes recevaient les Lions à Diamniadio pour jouer le match retour chez eux en septembre. Mais, les Rwandais ont failli surprendre la première équipe africaine devant son public.

Comme lors de la première journée face au Bénin, Aliou Cissé a aligné un onze inédit ce mardi face au Rwanda. Si Edouard Mendy est maintenu dans les cages, la ligne défensive a enregistré la titularisation de Fodé Ballo Touré. Le défenseur milanais a pris la place de Saliou Ciss dans le onze. Le latéral gauche de 32 ans a apporté du rythme dans le match et a été décisif sur la victoire des Lions avec le penalty obtenu. Il est l’homme du match de la rédaction avec la note 7.

Au milieu de terrain, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr ont été reconduit, mais avec Gana Gueye à leurs côtés. Ils n’ont pas pu aider l’attaque à être décisive face au mur rwandais, mais ils ont été corrects le temps qu’ils ont joué ensemble dans cette rencontre.

Justement, c’est une attaque dépourvue d’idées qui a fait face au bloc bas des hommes de Carlos Ferrer. Avec Sadio Mané et Izo Sarr reconduits pour ce deuxième match des éliminatoires, Habib Diallo a été préféré à Boulaye Dia. L’attaquant de Strasbourg n’a pas marqué de points ce soir et aura souffert du manque de ballons joués dans sa direction. L’ancien messin n’a pas été flamboyant au front de l’attaque et ne pouvait pas compter sur Mané pas dans sa soirée.

L’homme fort des Lions n’a pas réussi le même match que face aux Ecureuils où il avait mis un triplé historique. Ce soir, bien qu’il ait donné la victoire aux siens, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection n’était pas inspiré et n’avait pas de vrai soutien en offensif. Izo Sarr n’a toujours pas retrouvé sa forme d’antan pour suppléer à SM10. C’est manque d’automatisme notable qu’on a vu ce soir dans le rendu des hommes de Cissé.

Une victoire in extremis arraché sur penalty aura sauvé le match des Lions qui ont retrouvé leurs vieux démons d’avant-CAN ce soir. Mais on notera la victoire synonyme de six points et beaucoup d’avance sur le reste du groupe en attendant le résultat de Bénin-Mozambique. Par contre, les choix d’hommes d’Aliou Cissé devront faire débat dans les prochains jours.

Les notes des Lions

Edouard Mendy 5

Koulibaly 5

Abdou Diallo 5

Sabaly 6

Ballo Touré 4

Nampalys 5

Pape Matar Sarr 6.5

Gana Gueye 5

Sadio Mané 6

Ismaïla Sarr 4

Habib Diallo 4

Les remplaçants

Diao Baldé 5

Pape Gueye 5

Saliou Ciss 7

Pape Abou Cissé 5

Famara Diédhiou 4

