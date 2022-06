La 11ème édition du Grand Prix de la Renaissance africaine, qui a vécu ce week-end, à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop, a été marquée par la victoire éclatante de l’écurie Thiouthie qui occupe seule le podium.

114 chevaux issus du Sénégal et de la sous-région (Mali, Niger, Burkina Faso) ont concouru samedi et dimanche.

14 chevaux du groupe 1, celui des cracks adultes, 2 du groupe 2 et 2 poulains de 3 ans ont rivalisé dans cette course de fusion longue de 2.650 m avec des chevaux de 7 écuries, la course a été indécise, intense et pleine de rebondissements. Dès le départ, Aminou Oumah, qui défendait son titre, a pris les devants, suivi d’Expert, qui a son tour dirigea le peloton après 2.000 m de course.

En laissant ses adversaires occuper la ligne droite, Médina, monté par le jockey Mohamed Gadiaga, a pris l’extérieur de la piste pour franchir la ligne d’arrivée après 3mn58s, remportant ainsi sa 3ème victoire et 3.000.000 FCFA. Il est suivi de Darou Sam et Auguste, tous de l’écurie Thiouthie. Aminou Oumah 4ème et Expert 5ème de l’écurie Lamba Far complètent le quinté gagnant.

Perle Fine remporte sa 5ème victoire chez les poulains de 2 ans, tandis que Tawfekh, lui aussi poulain de 2 ans et le Pur-SangSammy enregistrent leur première grande performance de la saison, tout comme Iftar dans la catégorie des poulains de 3 ans.

Avec Stades