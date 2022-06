La dernière Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES présente le top 100 des plus hautes valeurs de transfert dans le monde.

Grâce à son récent renouvellement de contrat avec Paris St-Germain, Kylian Mbappé (€206 M) est de retour en tête. Le champion du monde français devance le frais vainqueur de la Ligue des champions Vinícius Júnior (€185 M) et la nouvelle recrue de Manchester City Erling Haaland (€153 M).

Rúben Dias présente la plus haute valeur pour un défenseur central : €110 M. Gianluigi Donnarumma (€74 M) est en tête pour les gardiens, Trent Alexander-Arnold (€87 M) au niveau des défenseurs latéraux et Pedri González (€135 M) pour les milieux. L’attaquant de Benfica Darwin Núñez (47ème, €70 M) a la plus grosse cote parmi les joueurs n’évoluant pas dans le big-5. Kevin de Bruyne (€57 M) est le joueur le plus âgé dans le top 100 (30,9 ans), tandis que Pablo Gavi (€58 M) est le plus jeune (17,8 ans).

Le marocain Achraf Hakimi (€75 M) et l’égyptien Mohamed Salah (€55 M) sont les seuls africains présents dans le Top 100 mais aucun ne pointe parmi les 20 premiers. Les sénégalais Sadio Mané, ni Kalidou Koulibaly, ne sont pas dans ce classement des 100 plus hautes valeurs de transfert selon CIES.

Le Top 20 CIES

Football Observatory