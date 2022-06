Cette saison, il n’a disputé que 16 matchs (toutes compétitions confondues) en club. Souvent utilisé comme arrière gauche ou défenseur central, Abdou Diallo ne bénéficie pas beaucoup de temps de jeu. Une situation qui fait qu’on parle beaucoup de lui en mercato.

Le défenseur central, aligné dans le Onze hier, a retrouvé la compétition. Il n’avait plus joué depuis le match aller contre l’Egypte, le 25 mars passé. Cinq jours plutôt, il a disputé son dernier match en club. En contrat jusqu’en juin 2024, il fait partie des joueurs qui trouveront sûrement le bonheur dans un autre club qui aura besoin des talents d’Abdou Diallo et lui donnera plus de temps de jeu.

D’ailleurs en zone mixte, le joueur de 26 ans qui est devenu titulaire indiscutable de la tanière avec seulement 14 matchs joués et 2 buts a réagi sur les rumeurs de son mercato. Pour lui, le plus important c’est de jouer.

wiwsport.com