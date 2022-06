Auteur d’un triplé victorieux lors de la victoire des Lions ce samedi face au Bénin (3-1), Sadio Mané s’est encore prononcé sur son avenir en club après sa déclaration en veille de match qui avait suscité un tollé.

Après sa déclaration qui a fait le tour du monde hier, Sadio Mané est revenu sur l’actualité de sa situation à Liverpool à une année de la fin de son contrat avec les Reds. Interpellé par Adama Kandé au micro de Canal+, Sadio Mané s’est montré un peu plus flou sur son avenir alors que les dernières informations l’annoncent très proche du Bayern Munich.

Après avoir affirmé hier, en conférence de presse qu’il ferait ce que souhaitent la majeure partie des Sénégalais, Sadio Mané s’est ravisé en se montrant beaucoup plus flou sur son avenir. « Je pense que ma déclaration a déjà fait le tour du monde alors c’est le lieu de dire que je suis encore sous contrat avec Liverpool et c’est un club que je respecte beaucoup. Maintenant comme j’ai dit on verra ce qui va se passer », a répondu Mané à la question de savoir s’il va rejoindre le Bayern ou le PSG.

wiwsport.com