Les Lions se sont rassurés ce samedi face au Bénin pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les champions d’Afrique se sont disposés des Écureuils sur le score de 3 buts à 1.

Première sortie maîtrisée pour les champions d’Afrique qui ont dominé le Bénin lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match où les hommes de Cissé se sont montrés beaucoup plus fringants et entreprenants dans le jeu. Mais ce n’était pas un pari gagné d’avance, au regard de la composition au coup d’envoi de la rencontre au stade Abdoulaye Wade.

Le Sénégal s’est présenté ce soir avec un onze de départ inédit du sélectionneur national, Aliou Cissé. Avec Pape Matar Sarr et Pape Gueye titulaires au milieu de terrain, le patron des Lions a surpris son monde avec une animation dans l’entrejeu qui était imprévisible. Un trio inédit qui a contenu tout de même le milieu adverse avec notamment un Pape Gueye présent dans la construction et dans l’abattage. Il a été énorme aux côtés d’un Nampalys égale à lui-même et d’un Pape Sarr généreux dans l’effort.

Dans un match où la défense des Lions n’a pas eu beaucoup de travail à faire, il est difficile de noter la sérénité du duo Koulibaly-Diallo devant Edouard Mendy trop peu sollicité. Par contre, Youssouf Sabaly a été de loin le meilleur homme de la ligne défensive, en plus de Saliou Ciss inspiré en deuxième période. Sur le but des Béninois, les remplaçants ont été absents, sans compter sur l’inertie de Mendy.

L’homme du match

Sadio Mané a joué ce match comme si c’était son dernier sous les couleurs du Sénégal. L’attaquant de Liverpool, en feu depuis la Coupe d’Afrique des Nations, a sorti un match grandiose face aux Ecureuils. Meneur de jeu des Lions, Mané a inscrit un triplé ce soir pour mieux entrer dans l’histoire. Il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal en devançant Henri Camara au classement.

Avec un premier but inscrit sur penalty, Mané a ensuite fait trembler les filets sur une action où il a été au début et à la fin. Son troisième but de la rencontre est de nouveau inscrit sur penalty. 100% de réussite alors dans cet exercice ce soir pour un joueur qui en rate souvent mais qui ne lâche jamais. Un record de plus pour Mané et une forme étincelante qui le définit en ces jours.

En attaque, le score final et le buteur résument le match des attaquants dans cette rencontre où les Lions ont eu beaucoup d’occasions. Boulaye Dia et Ismaïla Sarr ont manqué d’efficacité devant les buts. La fluidité des actions de jeu n’a pas été concrétisée parce que les hommes de Cissé auraient pu corser le score. A 11 contre 10 depuis la 51’ minute de jeu, le contenu du match aurait pu permettre au Sénégal de marquer plus de buts.

Cette victoire assurée dès la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 à domicile, maintient les Lions au taquet et au rythme avant d’affronter les Guêpes, mardi prochain pour le compte de la deuxième journée. Pour le moment, le Sénégal est seul leader de son groupe avec ce succès alors que le Mozambique s’est neutralisé avec le Rwanda (1-1).

Les notes du match des Lions face au Bénin

Edouard Mendy 5.5

Kalidou Koulibaly 6

Abdou Diallo 6

Saliou Ciss 6.5

Youssouf Sabaly 7

Nampalys Mendy 7

Pape Gueye 7.5

Pape Matar Sarr 7

Sadio Mané 8.5

Ismaïla Sarr 6

Boulaye Dia 6

Les Remplaçants

Ballo Touré 4

Cheikhou Kouyaté 5

Idrissa Gueye 5

Iliman Ndiaye 6

Keïta Baldé 5

