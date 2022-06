A l’été 2016, Sadio Mané a quitté Southampton pour rejoindre Liverpool, mais si le montant du transfert était estimé à un peu plus de 40 millions d’euros, on en sait un peu plus sur les dessous de ce mouvement. En effet, The Athletic nous révèle qu’une clause de revente avait été convenue entre les Saints et les Reds.

En cas de transfert de Sadio Mané de Liverpool vers un autre club, Southampton pourrait recevoir un pactole soit 15-20 % du montant de transfert si celui-ci dépasse 40 millions d’euros. Une indemnité que les Saints devraient pouvoir percevoir si on s’accorde aux informations que Liverpool ne céderait pas Mané à moins de 50 millions d’euros.

Pour rappel, le Bayern Munich est le club le plus enclin à accueillir Sadio Mané avec déjà un accord trouvé avec le Sénégalais qui ne veut de son côté que le club bavarois. Un contrat de 3 ans assorti d’un salaire compris entre 19 et 20 millions d’euros.

— Southampton FC Updates (@TheSaintCentre) June 3, 2022