Dans les compétitions africaines réparties en épreuves seniors et juniors, tenues du 25 au 30 mai dernier à Alger, les 12 athlètes sénégalais ont obtenu 12 médailles. Le Sénégal est classé 4ème en seniors et 3ème en juniors.

En seniors, Mame Cheikh Diao, battu en finale par l’Algérien Saihi Aymen, est rentré avec la médaille d’argent dans la Coupe d’Afrique des seniors.

Les 6 autres compétiteurs sénégalais dans cette catégorie ont tous obtenu une médaille de bronze : Demba Bodian (75 kg), Papa Mor Niang (65 kg), Sagar Sy (60 kg), Maodo Malick Gaye (60 kg), Mamadou Ndiaye (56 kg) et Mame Bousso Diarra Thiaw (70 kg).

Les 5 juniors alignés sont classés juste derrière l’Égypte et l’Algérie. Au total, 5 médailles sont glanées (1 or, 3 argents et 1 bronze). La délégation est attendue ce vendredi, à 19h00, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Avec Stades