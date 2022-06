Le timing de la convocation de Boubacar Kamara chez les Bleus laisse croire que Didier Deschamps a fait appel au milieu de terrain de 22 ans afin de faire barrage au Sénégal, que le natif de Marseille a également la possibilité de représenter au niveau international.

Ce que Guy Stéphan a catégoriquement démenti au cours d’un entretien accordé au collectif Femmes journalistes de sport. « Ce n’est pas pour le verrouiller. Il a répondu à cette question. Il n’a pas été approché par le Sénégal. C’est un pays qu’il aime bien car c’est celui de son père. Lui, il joue depuis son plus jeune âge en France. Il a joué à l’Olympique de Marseille de ses six ans à ses vingt-deux ans mais il a déclaré ne pas avoir hésité à partir pour Aston Villa. Didier le dit à chaque fois : ce n’est pas pour le verrouiller, c’est parce qu’il a de la qualité », a soutenu l’ex sélectionneur des Lions et adjoint de Deschamps, Guy Stéphan.

Ce qui ne passe pas vraiment dans la presse française alors que le nouveau joueur d’Aston Villa n’a pas été retenu parmi les 23 Bleus qui devront faire face au Danemark ce vendredi. Sa première convocation chez les Bleus avait suscité un tollé alors que le joueur de 22 ans avait montré son attachement au Sénégal lors de la dernière CAN. Mais pour le coach des Lions, Aliou Cissé, la page Bouba Kamara est déjà tournée !

wiwsport.com