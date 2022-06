Didier Deschamps a choisi ses meilleurs hommes. Boubacar Kamara, seul novice dans le groupe France retenu pour les rendez-vous de juin, ne fait pas partie de la liste des 23 joueurs transmise à l’UEFA pour disputer la rencontre entre les Bleus et le Danemark, vendredi (18h45) à Saint-Denis, selon la presse française.

Le sélectionneur de l’Equipe de France a convoqué un groupe de 24 joueurs pour les quatre matches de juin en Ligue des Nations. Or, seuls 23 peuvent apparaître sur la feuille de match, comme le souhaite la tradition. Il s’est donc passé des services de Bouba Kamara, qui suivra donc en tribunes cette rencontre face au Danemark.

De plus, l’AFP indique l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille ne devrait pas figurer sur la feuille de match de l’Equipe de France lors des trois autres rencontres. Il sera en tribunes le 6 juin à Split contre la Croatie, le 10 juin à Vienne contre l’Autriche et le 13 juin à Saint-Denis contre la Croatie.

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌

Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n

