Relégué en Serie B avec son club Cagliari, Diao Baldé Keïta pourrait rebondir dans l’un de ses anciens clubs. Sampdoria étudierait la possibilité de faire revenir l’attaquant sénégalais cet été.

Selon les informations de Club Doria, Sampdoria penserait à faire revenir Diao Baldé Keïta dès cet été dans son effectif. Séduit par le joueur de Cagliari, la Samp voudrait profiter de la situation des Rossoblu pour signer DBK dont le salaire pourrait constituer un poids pour sa formation qui évoluera en Serie B la saison prochaine.

Alors joueur de l’AS Monaco, Diao Baldé avait été prêté à la Sampdoria lors de la saison 2020-2021 où il avait inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 25 rencontres. Un passage plus réussi que son aventure à Cagliari jusque-là (3 buts et 2 passes décisives en 26 matchs).

