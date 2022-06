Lamine Gueye a remporté le trophée du plus beau but de cette saison écoulée inscrit sous les couleurs du Paris FC.

L’attaquant sénégalais Lamine Gueye vient d’être récompensé pour son but inscrit le 26 février 2022 en championnat, Ligue 2, contre Sochaux (3-1). Une merveille qui lui a valu le titre de la meilleure réalisation de l’année du Paris FC. Les autres challengers étaient Gory, et sa finition clinique contre Caen, de Morgan Guila auteur d’un bijou face à Toulouse, et de Lopez pour sa réalisation contre la même équipe.

C’est d’ailleurs après avoir marqué ce rush contre le FC Sochaux Montbéliard (3-1) que l’ailier sénégalais s’était blessé à la cheville. Celui qui avait pourtant très bien démarré son prêt (en provenance du FC Metz) n’a pu prendre part qu’à 4 matches pour blessure. En revanche, le Sénégalais a marqué à deux reprises sous les couleurs du club parisien.

Admirez !!!

Il est l'heure d'élire le plus beau but de la saison ! 1️⃣ La finition clinique de Gory face au @SMCaen💆

2️⃣ Le pétard de @Laminegueye98 contre @QRM🧨

4️⃣ Le sang-froid de @MorganGuila face au @ToulouseFC❄️

5️⃣ La malice de Lopez face au @ToulouseFC 🪄 Répondez sous ce tweet⤵️ pic.twitter.com/guF3aM097l — Paris FC (@ParisFC) May 30, 2022

ℒℯ 𝓅𝓁𝓊𝓈 𝒷ℯ𝒶𝓊 𝒷𝓊𝓉 𝒹ℯ 𝓁'𝒶𝓃𝓃ℯ́ℯ 🏆 C’est la superbe frappe de @Laminegueye98 que vous avez élue 𝓅𝓁𝓊𝓈 𝒷ℯ𝒶𝓊 𝒷𝓊𝓉 𝒹ℯ 𝓁'𝒶𝓃𝓃ℯ́ℯ 🥇 🔵⚪️ #TeamPFC pic.twitter.com/UBugnxg1Ck — Paris FC (@ParisFC) June 1, 2022

wiwsport.com