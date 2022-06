Porté à la tête de la Fédération sénégalaise de Ruby (FSR) depuis 1990, Me Guédel Ndiaye pense certainement avoir fait son temps pour passer le flambeau à un autre dirigeant. En marge de l’Assemblée générale élective de vendredi dernier, au Cercle de l’Union, qui a été finalement renvoyée, l’actuel patron de l’ovalie au Sénégal l’a signalé en abordant plusieurs questions.

« Il faut que je continue à arbitrer, parce qu’il y a des querelles qui n’existent pas quand je suis là. Raison pour laquelle il faut que je parte en douceur. Mais, heureusement, il y a une personne très consensuelle et qui saura aplanir les différends. Une personne différente de moi, je suis un peu trop directive, un peu trop nerveuse. Par contre, Madani Fall a un tempérament doux, il est aussi aimé et sait parfois trancher. », nous explique Me Guedel.

Concernant la date du prochain AG élective, il est encore incertain : « Je ne sais pas pour le moment. Le représentant du ministère s’est absenté pour, selon lui, le deuil national, alors que ça n’a rien à voir. Le Secrétaire général du CNOSS (Seydina Diagne) est arrivé tardivement. Tous les prétextes pour justifier une absence. Pourtant, le SG du CNOSS a inauguré l’ouverture des 8èmes Championnats d’Afrique de natation Zone 2. Toutefois, je vais appeler tous les concernés pour trouver une autre date consensuelle. En espérant que cette fois-ci ça se tiendra. »

