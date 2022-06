Le Ghana a parfaitement lancé sa campagne des éliminatoires de la CAN 2023 en surclassant Madagascar (3-0), mercredi sur leur pelouse de Cape Coast. D’emblée extrêmement dominateurs, les Black Stars ont buté une mi-temps durant sur un excellent Zakanirina Rakotoasimbola, titularisé dans le but malgache par Nicolas Dupuis.

Le verrou a sauté au retour des vestiaires, quand Mohammed Kudus (54e), puis Felix Afena Gyan, sur le corner suivant (56e), permettaient aux mondialistes de faire le break. Le Nantais Osman Bukari, entré en cours de partie, assommait les Barea en toute fin de rencontre (86e).

Les hommes d’Otto Addo vont désormais aller défier la Centrafrique, tandis que Madagascar recevra l’Angola.

⌚️| FULL-TIME: It's all over at the Cape Coast Stadium.

Ghana 🇬🇭 3-0 🇲🇬 Madagascar

⚽️ 54' Kudus Mohammed, 56' Felix Afena Ohene-Gyan & 87' Osman Bukari #BlackStars | #BringBackTheLove | #AFCON2023Q pic.twitter.com/MuN90x4TRV

— Black Stars 🇬🇭 (@GhanaBlackstars) June 1, 2022