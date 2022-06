Leurs reliquats et leurs licences confisqués par le CNG, depuis leur combat organisé par Mo Gates, le dimanche 15 mai passé à l’Arène nationale, Baye Mandione et Zarco sont convoqués aujourd’hui à 11h00 au CNG. Cela pour évacuer la bagarre qui avait lieu entre les deux camps. Le frère de Baye Mandione et Doumou Dangou sont également convoqué, nous informe Djily Wade, manager de Baye Mandione.

La Commission de discipline du CNG a convoqué les lutteurs impliqués dans des histoires lors du gala de Mo Gates tenu le 15 mai passé à l’Arène nationale. Avant la victoire de Zarco devant Baye Mandione, les deux camps se sont affrontés dans une bagarre. Et depuis, la licence et les reliquats des lutteurs ont été retenus par Bira Sène et son équipe. Donc, pour vider ce dossier, Souleymane Boun Daouda Diop, président de la Commission de discipline, a convoqué Baye Mandione, Zarco et Domou Dangou, nous révèle Djily Wade.

« La convocation est due au combat 15 mai passé. Il y avait des histoires. Le frère de Baye Mandione s’est battu avec Zarco à la suite des provocations de ce dernier qui leur a versé un liquide (de l’urine de porc, selon Baye Mandione, ndlr). À la fin du combat, les superviseurs ont fait leur rapport. Et lorsque je me suis rendu au CNG pour récupérer le reliquat, ils m’ont fait comprendre que le reliquat et la licence de Baye Mandione sont en rétention.

À la suite de cela, j’ai écrit au CNG pour qu’ils me notifient les raisons qui expliquent la rétention de la licence et le reliquat de mon lutteur. C’est ainsi qu’ils nous ont convoqués demain.(ce mercredi, ndlr) à 11h00 au CNG. Ils m’ont convoqué ainsi que le président de l’écurie Thiaroye, le manager du frère de Baye Mandione. Tous les lutteurs qui n’avaient pas reçu leurs reliquats sont convoqués. Doumou Dangou et son manager, Zarco et son manager et Baye Mandione et son manager sont tous concernés», a fait savoir le manager de Baye Mandione joint par RE CORD.

Avec Record