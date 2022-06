Suite aux défis tous azimuts de certains lutteurs, qui veulent à tout prix en découdre avec Gouye Gui (Mor Fadam), Djily Wade les remet à leur place. Ainsi, le manager de Guédiawaye décline l’identité des combattants qui sont dans la ligne de mire de son protégé.

«Gouye Gui veut le vainqueur du prochain combat Siteu / Papa Sow. Gouye Gui avait battu Siteu et, en cas de victoire de ce dernier contre le Puma de Jambars Wrestling, on pourrait lui a corder une revanche. Mon poulain n’a jamais croisé Papa Sow, ce serait aussi un alléchant choc. Les deux athlètes cités sont dans son viseur et ce sont d’éventuels combats qui sont sportivement très logiques pour nous».

Il n’est pas faux de dire que le fait de vouloir quelque chose ne signifie que c’est ce qui se fera forcément. Entre la volonté et la faisabilité d’un vœu pieux, il y a un gros fossé. C’est pourquoi Djily Wade pré voit déjà un plan B. «Si on ne peut pas avoir Siteu ou Papa Sow, on pourrait réclamer une revanche contre Tapha Tine, qui avait terrassé Gouye Gui. Celui-ci est également dans les dispositions de réclamer un remake à Boy Niang 2 pour tenter de prendre sa revanche. Son combat contre Balla Gaye 2 n’est pas pour cette saison en cours. Pour ne pas perdre assez de temps, il pourrait en découdre avec Gouye Gui», disserte Djily Wade, un manager très respecté pour sa maîtrise de ce «Sport de chez nous» et du règlement du CNG.

Pour finir, le manager attitré du Roi du Simpi indique que «Mo Gates veut le combat de Gouye Gui. On lui ouvre nos portes, mais c’est pour des duels contre ces lutteurs que je viens de vous énumérer». Le dimanche 20 février 2022, Gouye Gui a courbé l’échine devant Reug Reug (Thiaroye sur-Mer).

Sunu Lamb