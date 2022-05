Le Sénégal est sacré champion d’Afrique le 6 février dernier en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte. Ce qui est désormais la plus belle page de l’histoire du football sénégalais. Mais avant cet exploit, les Lions restaient sur un chapelet de déceptions que seuls les souvenirs de la belle campagne de Coupe du monde 2002 reluisait sans cesse dans la mémoire des observateurs.

Une première participation historique dès l’entrée en matière des Lions dans la compétition. En effet, le 31 mai 2002, le Sénégal avait la lourde tâche de défier la France, championne du monde 1998. Une équipe de France, à l’effectif qui se définissait au majuscule avec des Zinédine Zidane, bien qu’absent, Thierry Henry, Emmanuel Petit, Marcel Desailly, David Trézéguet, Fabien Barthez entre autres beaux noms.

Déjouant tous les pronostics, les Lions du Sénégal, amenés par El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Tony Silva ou encore l’unique buteur de cette rencontre, Pape Bouba Diop, ont surpris les Bleus pour le premier match du groupe A. Une victoire face à cette belle équipe de France qui avait fait le tour du monde et intronisé les hommes de feu Bruno Metsu en légendes. Ce succès avait ouvert une compétition qui restera jusqu’à ce jour, la meilleure performance du Sénégal en Coupe du monde.

🔙 Twenty years ago today, Senegal secured one of the great #WorldCup upsets with a memorable victory over the reigning world champions @Fsfofficielle 🇸🇳 pic.twitter.com/iVbE7KktcE

— FIFA.com (@FIFAcom) May 31, 2022