Le Bayern serait un bon choix pour Sadio Mané estime l’ancien sélectionneur Claude Le Roy. Dans l’émission TDA, il a argumenté ses propos sur le probable départ de Lewandowski. Mané serait la « figure offensive » du club allemand.

Cette saison, Sadio Mané a su mettre le monde du foot à ses pieds en jouant à la pointe de l’attaque de Liverpool. Ce qui lui a valu une bonne deuxième partie de saison où le joueur de 30 ans s’est montré intenable. Cette facile adaptation dans l’attaque est un atout pour le joueur qui se dirige vers la Bundesliga.

« Il a montré qu’il était aussi à l’aise en étant axiale comme joueur extérieur aussi. Et en plus, il irait selon moi dans un championnat qui le correspond le mieux. C’est un championnat très ouvert où les attaquant ont beaucoup d’occasions surtout dans une équipe comme le Bayern. Il n’y a qu’à voir tous les attaquants du Bayern depuis 20 ans, il y a eu très peu d’échecs sur les joueurs pris à ce poste » a déclaré Claude Le Roy.

Cité parmi les favoris du Ballon d’Or 2022, Sadio Mané qui est devancé par Karim Benzema par ses buts ne peut prétendre à la première place car il est fortement concurrencé par Mohamed Salah qui termine meilleur buteur du championnat. En Allemagne, la donne va changer. Surtout qu’un attaquant compte quitter le club !

« Je pense qu’il peut encore franchir un palier. On parlait du ballon d’Or tout à l’heure, mais avec le Bayern 2022-2023, il peut encore franchir un palier par rapport à Liverpool en étant la figure la plus offensive de ce Bayern parce que Lewandowski ne sera plus là, Muller n’aura plus qu’un an et ils auront besoin d’un joueur comme Sadio Mané ».

wiwsport.com