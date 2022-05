Il existe des personnages atypiques qui ne passent jamais inaperçus quel que soit le domaine dans lequel ils évoluent. C’est le cas de Mamadou Lamine Camara, footballeur sénégalais de 19 ans qui évolue au RS Berkane.

Récent vainqueur de la Coupe CAF, le jovial milieu de terrain issu de l’Académie Darou Salam est un jeune prometteur qui se fraie son chemin dans l’élite du football marocain. Compté parmi les espoirs du football sénégalais, celui que ses coéquipiers surnomment le « Gladiateur » a déjà fait les petites classes de la sélection nationale. Lamine Camara s’est ouvert à wiwsport.com

L’entretien

Lamine si je vous dis « Darou Salam », qu’est-ce que cela vous inspire ?

Quand on évoque le nom de Darou salam, ça me rappelle ma maison. Là où Mamadou lamine Camara est né. Là où j’ai fait toute ma formation de footballeur. Je n’ai jamais connu un autre club au Sénégal. Darou Salam c’est chez moi et je porte les valeurs de l’académie encore là où je suis.

Comment jugez-vous l’impact de votre formation dans votre jeune carrière ?

Cela m’a beaucoup aidé ! Parce qu’avec les performances que je faisais jusqu’à finir meilleur joueur du tournoi de l’UFOA, c’est grâce à l’académie Darou Salam que je ne cesserai jamais de remercier. Et comme je disais tantôt, les valeurs que j’ai actuellement sont en grande partie des acquis que j’ai reçu de l’académie.

Vous évoluez dans l’élite marocaine, un championnat qui vous épanouit ?

Oui c’est un championnat que j’aime bien ! C’est un championnat de haut niveau et surtout par rapport aux infrastructures, le Maroc n’a rien à envier à l’Europe. C’est aussi un championnat très tactique et technique et ce n’est pas pour rien qu’il est numéro 1 en Afrique. Encore aujourd’hui, vous pouvez voir que le RS Berkane, mon club est champion en Coupe CAF et en ligue des champions africaine, le Wydad AC a été sacré devant Al Ahly (Egypte).

Sinon quelles sont vos qualités d’après vous ?

(Rires…) Alors on enchaîne les questions perso ? En fait, je dirais que je suis bien de la tête en défendant. Je suis aussi à l’aise pour les sorties de balle et je suis capable de faire des passes qui cassent les lignes.

Y-aurait-il un autre Busquets au RS Berkane ?

Hahaha !!! Bon c’est un joueur que j’aime beaucoup et que je regarde aussi. C’est une référence pour moi.

Sinon la vie au Maroc, en général ?

La vie au Maroc est trop bien ! Il y a beaucoup de lieux touristiques, en plus la vie n’est pas trop chère donc on essaye d’en profiter. Toutefois, ma famille me manque, mes amis aussi. Les plats sénégalais aussi, ça me manque beaucoup.

Vous êtes réputé être un gars sympa, quel est vraiment votre caractère ?

(Rires…) Je pense que mes coéquipiers seraient plus en mesure de répondre à cette question. Bref, je n’aime trop parler de moi, mais je pense que mes amis ou coéquipiers répondront mieux à cette question.

Alors quels sont tes objectifs à court et long terme ?

Honnêtement, je pense que le Maroc est seulement un tremplin donc je suis là pour donner le meilleur de moi-même en espérant rejoindre l’élite européenne très prochainement. Bon, il est vrai que j’aurais aimé jouer un peu plus avec mon équipe. Je suis un peu déçu de mon temps de jeu, mais bon c’est le football donc je m’adapte et je travaille pour faire mieux.

L’équipe nationale, l’avez-vous dans un coin de la tête ?

Oui bien sûr comme tout joueur sénégalais qui joue professionnel, mon rêve c’est d’enfiler le maillot de l’équipe nationale un jour. Par contre, actuellement je n’ai que 19 ans, et je dois encore travailler dur pour pouvoir y être un jour. J’ai fait les petites catégories, mais là par exemple je peux encore évoluer avec les juniors.

Un rêve de rejoindre l’équipe nationale A que Mamadou Lamine Camara pourrait réaliser s’il continue sa progression et pourquoi pas signer en Europe à l’avenir. Pour l’instant, il faut bien savourer le titre de champion d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupes avec le RS Berkane. “Une première saison riche en enseignements” pour le jeune international sénégalais.

wiwsport.com (Par Jean Joseph)