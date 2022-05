Fraîchement nommé coach titulaire des Westchester Knicks en G-League, Ngagne Desagana Diop a accordé un entretien exclusif à Record. L’ancien joueur des Dallas Mavericks revient sur son choix. II dévoile ses objectifs avec sa nouvelle formation et son rêve de devenir coach titulaire en NBA.

« L’objectif de toutes les équipes Et en G-League, c’est le développe ment. D’ailleurs, avant même de s’appeler G-League, on disait Développement League. Donc c’est ça l’objectif, parce que ce sont des jeunes qui évoluent là-bas. Des jeunes draftés qui ne jouent pas dans les équipes NBA, ou des jeunes qui pourront intégrer l’élite dans deux ans. Mon travail sera d’aider ces jeunes à se développer. C’est surtout ça l’objectif, mais aussi la gagne. Parce que je suis un gagneur. En plus donc du développement, bâtir une équipe compétitive pour gagner des trophées.« , nous dit-il.

L’ancien pivot des Lions poursuit : « Mon objectif est de devenir coach NBA et c’est pourquoi je suis allé en G-League. En tant que coach titulaire en G-League, j’ai l’opportunité de diriger, de planifier et de gagner en expérience. Je pouvais rester à Houston et des franchises me voulaient comme assistant, mais j’ai décidé d’aller en G-League pour atteindre cet objectif de devenir coach NBA. »

Avec Record