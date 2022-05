Henri Saivet a enfin retrouvé un point de chute, en France. Le milieu de terrain s’est engagé avec le Pau FC, en Ligue 2.

Sans club depuis de longs mois et son départ de Newcastle, où il a connu les moments les plus compliqués de sa carrière, Henri Saivet va enfin pouvoir rejouer au football. A peine la saison terminée dans de nombreux Championnats européens, le footballeur a trouvé une équipe où rallumer sa flamme. Et ce sera en Ligue 2 de France.

A 31 ans, l’international sénégalais (27 sélections, 1 but) s’est engagé avec le Pau FC. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a signé un contrat de deux ans avec le confortable dixième de Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022. Henri Saivet retrouve un Championnat dans lequel il a déjà joué 18 matchs avec le SCO Angers, en 2011.

Lors du dernier mercato d’hiver, Saivet n’était pas loin de retrouver en club. Libéré par Newcastle l’été dernier après n’avoir joué que huit matchs avec les Magpies depuis son transfert en 2016, il était sur le point de rejoindre la Grèce afin de s’engager au PAS Lamia. Mais son transfert était tombé à l’eau après la visite médicale. A Pau, ce sera la bonne.

Il retrouvera son ancien club Bordeaux, relégué en Ligue 2.

@Saivet_Henri est 🟡🔵 ! Formé aux @girondins, passé notamment par la @Ligue1UberEats (+160 matchs) et la @premierleague, l'international Sénégalais vient renforcer le milieu du Pau FC pour les deux prochaines saisons pic.twitter.com/qqiM7m7o8p — PAU FC 🇲🇫👑 (@PauFootballClub) May 30, 2022

