Depuis presque deux semaines, le combat entre Ama Baldé et Lac 2 est agité. Et c’est le premier nommé qui avait ouvert les hostilités en déclarant la guerre au Puncheur du Walo. Si les amateurs étaient pour, ils peuvent déchanter dans la mesure où Jules Baldé persiste et signe que ce combat n’aura jamais lieu tant qu’il sera en vie.