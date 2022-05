Ce lundi, en conférence de presse, pour les besoins de la rencontre Sénégal- Bénin comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur national Aliou Cissé a enfin évoqué l’affaire Boubacar Kamara qui a les choux gras de la presse.

Le technicien sénégalais a confirmé avoir approché le nouveau joueur d’Aston Villa mais son choix finalement porté sur la sélection française a complètement fermé cette fenêtre. Aliou Cissé a cependant nié tout contact direct avec le joueur en question.

« Il n’y a pas de cas Boubacar Kamara. Ce que je disais au mois de mars dernier, c’était le profil de Pape Gueye qu’on était allé chercher et rechercher aussi celui de Kamara. Son agent n’est pas notre interlocuteur, mais il a fait son choix et je le respecte. Parlons des joueurs qui sont là. C’est vrai que je suis entré en contact avec le joueur mais je n’ai pas parlé directement avec lui. Nous avons eu à travailler dessus. Son choix a bloqué sa convocation. On lui souhaite bonne chance. Et l’affaire des Binationaux, on n’a rien à me reprocher. Kamara porte le maillot, tout le monde dit qu’il va venir en équipe nationale », déclare le technicien des Lions du Sénégal.

wiwsport.com