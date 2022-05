Battu hier en finale de la Ligue des Champions par le Real sur l’unique but de Vinicius, Liverpool a une fois de plus échoué face à la formation espagnole. Dans l’équipe type de la saison un seul joueur des Reds y figure et ce n’est pas Sadio Mané

Au terme de la campagne Ligue des Champions édition 2022 , l’UEFA désigne son équipe-type version Fantasy Football. Vainqueur de cette compétition face à Liverpool (0-1), le Real Madrid est le club le plus représenté. Avec trois joueurs, Benzema meilleur buteur de la compétition, Courtois, élu meilleur gardien de la compétition et Militao qui ont été plébiscités.

Dans le camp des finalistes malheureux, seul Mohamed Salah est présent. On y retrouve également Lewandowski en attaque et l’ivoirien Sébastien Haller. En revanche, le parcours de Sadio Mané n’a pas ébloui les votants. L’attaquant sénégalais par ailleurs co-meilleur buteur africain de l’histoire en phase à élimination directe de la Ligue des champions été zappé pourtant auteur de 5 buts en 13 matchs cette saison.

Big points this season. Which players did your team proud? 👏@PlayStationEU | #UCLTOTS | #UCL pic.twitter.com/H8hTrQbaPu

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022