Après 6 années à Liverpool, Sadio Mané va quitter le mythique stade d’Anfield selon plusieurs médias étrangers. Le joueur aurait émis son souhait de faire face à d’autres challenges. Et le Bayern Munich attendait le coup de sifflet final de la ligue des champions pour s’avancer dans le dossier.

On en sait un peu plus sur l’offre bavaroise. Un contrat de trois ans, jusqu’en 2025 et la somme de 30 millions d’euros pour s’offrir les services de l’attaquant des Reds informe les médias allemands. Selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport qui suit l’actualité du Bayern Munich, les négociations sont en cours et il y a possibilité que les parties trouvent un accord. Les détails sur le salaire ne sont pas encore connus. Liverpool miserait beaucoup sur ce point pour retenir SM10.

Alors qu’il reste un an sur le contrat le liant à Liverpool, la sortie officielle du joueur est très attendue. Il avait déclaré qu’il se prononcerait sur son avenir après la finale de la LDC. Jusqu’ici, il ne l’a pas encore fait !

Update #Mané: Talks and negotiations with #FCBayern ongoing and confirmed. All parties speak about a possible 3-y-c until 2025 and a transfer fee of around €30m + Bonus. Agreement is possible. @SkySportDE https://t.co/DYKYEcp9Mj

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 29, 2022