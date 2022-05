La Fédération Sénégalaise de Triathlon (FSTri) participe, ce week-end, à Niamey au Niger, aux Championnats de la Zone 2 de la discipline. La compétition se disputera sous format duathlon (course à pied – cyclisme).

A ces championnats de Zone 2, le Sénégal alignera 6 athlètes de catégories différentes : U16 (garçons et filles), U20 (garçons et filles), et Séniors (Hommes et Dames). Il s’agit d’Ababacar Sadikh (Séniors Hommes), Anta Ndiaye (Séniors Dames), Chérif Maleyni Diop (U20 garçons) Seynabou Cissé Ba (U20 filles), Malick Diop (U16 garçons) et Ngoné Gueye (U16 filles).

En terre nigérienne depuis mercredi, la délégation sénégalaise est conduite par le délégué fédéral, Alhasana Barry, président de la commission d’organisation de la fédération, le DTN Ibrahima Kamara et la Technicienne Aminata Diouf. Après les briefings et réunions techniques d’avant compétition tenus hier vendredi, place à la compétition ce samedi dans les différentes catégories (U16, U20 et Elite Seniors).

Pour rappel, lors des précédents Championnats de Zone 2021 à Accra (Ghana), le Sénégal avait terminé 1er au classement avec 3 médailles d’or et 1 argent sur 5 athlètes engagés. Le Championnat de Zone est une compétition instituée par la Confédération Africaine de Triathlon pour permettre aux Fédérations d’améliorer leurs compétences dans l’organisation des épreuves de triathlon et développer la pratique de la discipline en Afrique. La sélection nationale est attendue à Dakar le lundi 30 mai dans l’après-midi.

