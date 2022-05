Sadio Mané a les yeux rivés sur la finale de Ligue des Champions ce samedi soir contre le Real Madrid (19h00 GMT). Mais après avoir déjà joué et gagné trois finalistes cette saison, l’attaquant sénégalais de Liverpool peut déjà voir au-delà : un deuxième sacre européen lui donnerait un ascendant en vue du Ballon d’Or France Football.

La planète football aura aujourd’hui tous ses yeux vers Paris. Ce samedi 28 mai 2022, à 19h00 GMT, le Stade de France se déguisera pour la grande finale de la 67e édition de la Ligue européenne des Champions. Sur la pelouse de l’enceinte du quartier de la Plaine Saint-Denis, Liverpool et le Real Madrid viseront respectivement leur septième et quatorzième trophée dans cette compétition. Essence pure pour le spectacle du bal : une bataille individuelle pour Sadio Mané.

Stars war ! La star sénégalaise s’apprête à disputer sa troisième finale de Ligue des Champions, pour une victoire à ce jour et une défaite. Justement, celle-ci est arrivée en 2018 lors de son premier rendez-vous final dans cette compétition face au … Real Madrid. Sadio Mané connaît alors l’importance de cette rencontre, tant sur le plan collectif qu’individuel avec une revanche en ligne de mire pour lui et ses coéquipiers contre le roi incontesté du tournoi.

« Je serai très heureux de remporter la Ligue des Champions ET le Ballon d’Or »

Cette confrontation galactique entre les deux grands favoris du tournoi, en tout cas les deux équipes ayant eu le plus de mérites d’arriver au Stade de France, est l’occasion pour l’ancien joueur de Génération Foot de boucler la boucle d’une saison exceptionnelle. Elle est également une jurisprudence non négligeable pour devenir le deuxième Africain à remporter le Ballon d’Or France Football, dont la course cette année 2022 se dispute incontestablement entre lui et l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema.

« Je sais que nous serons prêts et que nous ferons tout notre possible pour gagner ce match. Mon objectif pour Liverpool est de remporter quatre trophées. Maintenant, on en a obtenu deux (League Cup et FA Cup, NDLR) et nous en avons perdu un (la Premier League, NDLR). Désormais, place à la Ligue des Champions. Gagnons-la et nous verrons ensuite ce qui se passera. Mais c’est sûr que je serai très heureux de remporter la Ligue des Champions ET le Ballon d’Or », faisait-il savoir dans un entretien.

S’il marque moins (23 buts toutes compétitions confondues), le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 est, à l’instar de Benzema au Real Madrid, incontestablement le fer de lance d’un collectif qui a presque tout gagné. Avec la Ligue des Champions, Liverpool bouclerait un joli triplé, en plus de la Coupe d’Angleterre et la Coupe de la ligue, qui le consolerait de la Premier League qui lui échappé pour un seul point, au profit de Manchester City.

Son dernier match avec Liverpool ?

A 30 ans, Sadio Mané semble avoir plus rien à prouver avec Liverpool. Arrivé dans le nord-ouest de l’Angleterre l’été 2016 en provenance de Southampton, l’ancien joueur du FC Metz et du Red Bull Salzburg a tout au long de ces six années fait montre de son talent. A présent, il en est à 268 matchs en tant Red pour 120 buts et 48 passes décisives. Cette finale sera l’occasion pour lui de remporter son septième titre avec Liverpool.

Cette année, Sadio a su faire face à la concurrence de Luis Diaz, arrivé en janvier, et a souvent été décisif depuis qu’il a gagné la CAN 2021 en février dernier, à l’image de ses deux buts, un à l’aller, un au retour, contre Villarreal (2-0, 3-2), en demi-finale. Malgré cela, après six années, son avenir sur les bords de la Mersey est des plus incertains. Avec une année de contrat à honorer, l’intérêt manifesté par le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone ne peut le laisser indifférent s’il veut s’octroyer un dernier défi assorti d’un gros contrat.

