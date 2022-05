A quelques heures de la finale de Ligue des Champions, l’ancien gardien des Lions a évoqué son ancien partenaire de sélection Sadio Mané.

Du FC Metz en passant par l’Académie Génération Foot, du Red Bull Salzburg à Southampton, maintenant à Liverpool et surtout en Equipe Nationale du Sénégal, Sadio Mané a gagné le coeur d’un nombre incalculables de personnes grâce à son talent et son humilité. Parmi elles, Abdoulaye Diallo, ancien gardien des Lions (17 sélections en Equipe Nationale).

Alors que l’attaquant de 30 ans s’apprête à disputer une troisième finale de Ligue des Champions avec Liverpool, l’ancien portier du Stade Rennais s’est accordé à Foot Mercato a évoqué le footballeur qu’il au cours de son passage en sélection. « C’est l’un des meilleurs au monde à son poste sur les qualités intrinsèques », a d’abord fait savoir le footballeur de 30 ans.

« Mais ce qui m’a marqué le plus chez lui, ce n’est pas l’aspect sportif, c’est l’aspect humain. C’est une personne hyper humble, qui fait énormément de bien autour de lui, dans son village natal, au Sénégal. C’est admirable », poursuit Diallo. Mais en plus de cette humilité, celui qui est aujourd’hui sans club a également souligné le côté purement footballistique de Sadio Mané.

« Le joueur, on le voit tous les week-ends, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire ! À l’entraînement, il est tout le temps à fond. Le terme de machine lui correspond vraiment bien. Sadio, c’est une machine. Les petits détails et professionnel jusqu’au bout », analyse le titulaire au poste de gardien de l’Equipe Nationale du Sénégal pendant deux ans, entre 2015 et 2017.

wiwsport.com