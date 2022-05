La catégorie U13 de l’Académie Be Sports (D5) représentera le Sénégal, à l’occasion du tournoi international U13, qui se déroulera aux Bruxelles (Belgique) du 13 au 15 août 2022. Pour les préparatifs de ce grand rendez-vous et chercher à mobiliser des fonds, les responsables de Be Sports ont animé un point de presse, hier jeudi, au terrain Sénégal-Japon.

«C’est un grand tournoi qui existe depuis 35 ans. Et par le biais d’un contact d’un Sénégalais qui est dans le Comité d’organisation, nous avons été invités à y participer», explique le président de l’Académie Be Sports (D5), El Hadji Abdourahmane Dieng.

Avant d’ajouter : «Nous serons la première équipe sénégalaise à participer à ce tournoi international et la 3ème équipe africaine». Sachant que la participation à ce tournoi international demande beaucoup de moyens, les responsables de Be Sports comptent organiser une série d’activités, pour mobiliser des fonds: «Nous allons organiser une série d’activités, comprenant une soirée de gala qui aura lieu à la Caserne Samba Diéry Diallo, animée par le duo Pape et Cheikh.

Donc, nous nous attelons à faire la communication sur ça pour mobiliser le maximum de partenaires afin de pouvoir financer ce projet». Pour bénéficier de soutien, l’Académie Be Sports, qui veut représenter dignement le Sénégal au tournoi international U13 en Belgique, compte aussi sur l’appui des autorités étatiques et sportives : «On a commencé à construire un dossier de sponsoring, qui sera envoyé au niveau des entreprises. Au niveau des autorités aussi, on a adressé des courriers pour leur dire qu’il y a un évènement qui se passe. On va essayer de les rencontrer pour les sensibiliser et voir s’ils peuvent apporter leurs appuis», a informé M. Dieng.

Avec Stades